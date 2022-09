Digitalisierung im TIZ

"Wir befinden uns inmitten eines Digitalisierungsdschungels. Schier unendliche Möglichkeiten tun sich auf. Diese Möglichkeiten wachsen exponentiell und schaffen Überforderung", sagt der Geschäftsführer des Technologie- und Innovationszentrums Kirchdorf (TIZ), Matthäus Radner.

Aus diesem Grund biete das TIZ Kirchdorf in den nächsten Monaten einen Schwerpunkt zum Thema Digitalisierung für die Zielgruppe Klein- und Mittelbetriebe (KMUs) an. Der Startschuss wurde kürzlich mit der Veranstaltung "Bedarfsorientierte und nachhaltige Digitalisierungsstrategien für KMUs" gesetzt. In einer Diskussion mit Werner Kurschl (FH Hagenberg) und Uli Meyer (JKU) wurde ein nachvollziehbares Bild zum Thema "Digitale Welt heute" gezeichnet und ein Blick in die Zukunft von digitalen Möglichkeiten geworfen. "Diese haben unser Leben massiv verändert und werden dies weiter tun", sagte Universitätsprofessor Meyer. Digitalisierung könne nur sinnvoll sein, wenn wir auch einen Blick auf die Menschen in ihren Arbeitswelten wagen würden.