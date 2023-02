Digitaler Schub für Schule

Nach umfangreichen Investitionen in die Netzwerkinfrastruktur ist das Bundesschulzentrum fit für die Herausforderungen der digitalen Zukunft. Neueste Netzwerkstandards bilden die Grundlage für die digitale Ausbildung von rund 1200 Schülern an BRG/BORG sowie HAK und HLW Kirchdorf. Ein wesentlicher Vorteil ist neben der Bündelung der Glasfaserleitungen nunmehr eine einheitliche Netzwerkstruktur für alle Schulen. Dies garantiert die freie digitale Beweglichkeit von Schülern und Lehrern in sämtlichen Teilen des Gebäudes.

Bereits jetzt werden von den zwei IT-Verantwortlichen, Maximilian Ebenführer (BRG/BORG) und Walter Lehki (HAK/HLW) mit Unterstützung von Stefan Lacheiner (LHS electronics), mehr als 1000 PCs und Notebooks am Bundesschulzentrum betreut. Tendenz steigend.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper