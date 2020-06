Digitale Preisschilder und Einkaufswagerl bei Billa

Nur der Unimarkt bleibt noch im Zentrum, auch Billa ist jetzt in eine neue Markthalle auf die grüne Wiese umgezogen. Gestern eröffnete der REWE-Konzern einen 750 Quadratmeter großen Supermarkt in unmittelbarer Nachbarschaft zu seinen Mitbewerbern Lidl und Spar und nur einen Steinwurf entfernt von Hofer. Der Umzug an den Ortsrand mit großzügigem Parkplatzangebot war eine Bedingung für den Verbleib der Billa-Handelskette in Sierning, sagte Bürgermeister Manfred Kalchmair (SP): "Natürlich waren wir bestrebt, die Breite des Warenangebotes bei uns zu behalten."

REWE nutzte die Gelegenheit, um auch gleich in einem zweiten Trakt eine Filiale seiner Billig-Parfümeriekette (BIPA) anzusiedeln, die ebenfalls gestern aufsperrte.

Die neue Billa-Filiale ist mit elektronischen Preisetiketten und sonstigen modernen Verkaufsmethoden ausgestattet. Mit "Click & Collect" wird Kunden auch die Möglichkeit geboten, bereits im Internet einen Einkaufswagen zu füllen und zu bezahlen. In der Filiale können die Konsumenten dann das Paket abholen, ohne sich an der Kasse anstellen zu müssen. (feh)

