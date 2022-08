Dietmar Spanring feierte seinen 75er

„Der Name Dietmar Spanring ist in Steyr mit der Modernisierung des Reinhaltungsverbandes und mit vielfältigem Kultur-Engagement verbunden“, sagt Stadtchef Markus Vogl anlässlich des 75ers von Steyrs ehemaligem Vizebürgermeister. Geburtstag hatte Spanring bereits am 19. August, nun gratulierte die Steyrer SP offiziell dem Jubilar.

Der gebürtige Grünburger, der im Jahr 2011, zwei Jahre nach seiner Pensionierung, von der Stadt Steyr den Ehrenring verliehen bekommen hatte und 2014 von der SP für sein Wirken mit der Victor-Adler-Plakette ausgezeichnet wurde, war seit dem Jahr 1969 für die SP engagiert. 1977 wurde er Betriebsrat in den damaligen Steyr-Werken. In seinem Heimatstadtteil Gleink war er von 1990 bis 2009 Sektionsvorsitzender. Dazu hatte er stets Funktionen bei der Landes-SPÖ, etwa im Kontrollgremium, inne. In den Steyrer Gemeinderat zog Spanring 1988 ein, 1994 wurde er Stadtrat und 2003 Vizebürgermeister. Zwölf dieser insgesamt 15 Jahre im Stadtsenat hatte er dabei das Kulturressort in Händen.

„Mit Dietmar Spanring als Referent wurde Steyr zu einer modernen und offenen Kulturstadt“, würdigt Vogl dessen Wirken. Unter anderem sei während seiner Amtszeit der Startschuss für das Musikfestival in Steyr gefallen.