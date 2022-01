Dietacherin Maria Otruba ist neue Leiterin von SelbA

"Werde der Stern, der du bist" lautet das Lebensmotto von Maria Otruba, der neuen Leiterin von "SelbA – Selbständig und aktiv". Die 44-jährige Sozialmanagerin aus Dietach hat die vergangenen zehn Jahre in der Caritas Oberösterreich als Regionalkoordinatorin für die Bezirke Steyr und Linz-Land gearbeitet. Manchen ist die diplomierte Lebens- und Sexualberaterin noch als Autorin der Kolumne "Lust statt Frust", die einst mehrere Jahre in der Rundschau am Sonntag erschien, bekannt. Otruba folgt als SelbA-Leiterin Maria Hofstadler nach, die sich in die Pension verabschiedet hat.

"Die Auseinandersetzung mit den großen Themen Bildung und Alter finde ich reizvoll und spannend", sagt Otruba, "ich durfte selbst erleben, wie viel Leben man den Tagen geben kann, auch wenn die Lebensumstände nicht immer rosig sind." 2016 verbrachte sie drei Monate in Familienhospizkarenz, um ihren Vater auf seinem letzten Weg zu begleiten: "Für diese Zeit bin ich heute sehr dankbar."

Die zweifache Mutter freut sich, im Katholischen Bildungswerk angekommen zu sein: "Wir arbeiten nun schon ein paar Wochen zusammen, und ich bin begeistert von dem Engagement der Mitarbeiter und der Herzlichkeit, die hier herrscht. Ich freue mich schon sehr auf viele gemeinsame Sternstunden mit dem Team und den SelbA-Trainern in ganz Oberösterreich."

Vorgängerin Hofstadler bleibt mit ihrer neu ins Leben gerufenen Powermanufaktur (www.powermanufaktur.at), in der es um Empowerment für Frauen in der nachberuflichen Lebensphase geht, aktiv. "Wir verlieren mit dem Austritt von Maria Hofstadler tatsächlich die Wissensträgerin mit dem breitesten Know-how über unser gesamtes Bildungsnetzwerk und bedanken uns für 22 Jahre Herzblut und Engagement", sagt Christian Pichler, Leiter des Katholischen Bildungswerkes OÖ.

Kern von SelbA ist ein Bildungsprogramm für Menschen ab 55 Jahren. Ziel ist es, die ganzheitliche, physische und psychische Gesundheit zu steigern und Schwung ins Leben zu bringen. Motto: "Mit Lebensfreude älter werden."