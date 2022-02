Das Beste aus rot-weißer Sicht gleich zu Beginn: Der SK Vorwärts Steyr holte im Derby gegen SKU Amstetten ein 1:1-Remis und blieb damit in sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. Wirklich geholfen hätte dem Tabellenvorletzten jedoch nur ein Sieg. Das Beste aus Sicht der Mostviertler: Auch ohne berauschenden Auftritt wurde auswärts im Derby ein Punkt erobert. In der Tabelle bleibt Amstetten damit Vierter. Wer die vergangenen Derbys zwischen den Steyrern und Amstetten Revue passieren lässt, der hat