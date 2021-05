"Es war so frustrierend, Tag für Tag in mein leeres Lokal zu gehen", sagt Eugen "Sladi" Slapak, Barchef des "Red Rooster" am Steyrer Schlossgraben, "daher habe ich im Lockdown die Idee für das Museum geboren." Seit Jahresbeginn steht das "1. Steyrer Barmuseum" nun Besuchern offen. Besser gesagt: Es gewährt Einblicke durch ein kleines Guckloch an der Eingangstür zum Rooster, das sogar völlig kostenlos.