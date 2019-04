Dieses haarige Lichtspielbild wurde perfekt inszeniert

STEYR. Alina Judy siegte beim Landesbewerb der Jungfotografen.

Das Siegerbild Bild: Russkaefer

In einem perfekten Foto steckt viel (Vorbereitungs-)Arbeit. Im Fall jenes Bildes, mit dem Alina Judy den Bewerb der oö. Jungfotografen gewonnen hat, ist das jedenfalls so. "Zwei Stunden waren wir beim Friseur, zwei Stunden dann sicher auch noch im Studio", erklärt die 21-Jährige, die im Steyrer Fotoatelier Rußkäfer arbeitet. Man habe vor der Kamera noch einiges probiert – und die ursprüngliche Idee noch deutlich abgeändert. Auch die Trachtenbluse, in der das Model posieren sollte, sei so weggelassen worden.

Ausgangspunkt für das Siegerfoto aus Steyr war das Bewerbsthema "Ballfrisuren 2025". Judy, die vor der Fotografenlehre die Steyrer HTL für Kunst und Design absolviert hat, holte deswegen ihre Friseurin mit ins Boot – und eine Freundin. "Sie hat die passende Figur und langes Haar." Außerdem habe sie keine Scheu gehabt, nackt zu posieren.

Auch die Tatsache, dass Judy ein Schwarzweiß-Bild zum Bewerb einreicht, weicht von der Grund-idee ab. "So kommt aber das Licht-Schatten-Spiel viel besser zur Geltung", sagt sie.

Alina Judy

Stolz auf die Siegerin ist auch ihr Chef Stefan Rußkäfer. "Aus unserem Betrieb sind schon gut 20 Jahre lang Jungfotografen bei Landes- und Bundeswettbewerben dabei." Das Wichtigste sei, ihnen Freiraum für ihre Ideen zu geben. "Natürlich steht man ihnen auch mit Ratschlägen zur Seite, falls Fragen auftauchen." Auch Judys Kollegin Marina Auer wurde ausgezeichnet: Sie erreichte den dritten Platz.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema