Dieser Jux ist für Bernhard Oppls Ensemble wahrlich aufgegangen

Sonntags-Spaziergänger, Klimakleber, Diversität oder auch die Migrationsdebatte ? Bernhard Oppl, Chef und Regisseur beim Steyrer Theater am Fluss, ließ bei seiner Version von Johann Nestroys Posse "Einen Jux will er sich machen" kaum ein Thema aus, das der 1862 verstorbene österreichische Dramatiker nicht wohl auch selbst in sein gesellschaftskritisches Stück eingearbeitete hätte, würde er heute in Steyr leben. Der lang anhaltende Applaus nach der ausverkauften Premiere Donnerstagnacht gab ihm und seinem Ensemble jedenfalls recht.

Oppl hatte den Inhalt geschickt mit der Gegenwart verwoben und dafür von Klaus Kaltenböck ein prächtiges Bühnenbild mit dem Ambiente der Steyrer Altstadt auf die Open-Air-Bühne an der Enns bauen lassen. Zum Glück hatte dieses auch dem Sturm am Vorabend der Premiere standgehalten. Und so stand einem vergnüglichen Theaterabend am Beginn dieser Spielsaison nichts mehr im Weg.

Auch wenn die tontechnische Abstimmung von Sängern und Band ? Wiff LaGrange und seine Musiker überzeugten wieder mit eigenen Kompositionen ? anfangs ein klein wenig holperte: Das Publikum war von der Darbietung von Beginn weg hingerissen. Speziell Urgestein Michael Zintl-Reburg als Zangler und der grandiose Alex Bechtloff als Melchior zogen sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Ständig neuen, kuriosen Herausforderungen ausgeliefert sahen sich die beiden Hauptdarsteller Oliver Roitinger als Weinberl und Dominique Lösch als Christopherl. Die unweit des Theaters im Münichholz wohnende Katharina Smutny mimte gekonnt die verzweifelte Tochter Zanglers Marie, der in Linz geborene Mirkan Öncel hatte als ihr Liebhaber mit türkischem Akzent Lacher und Sympathien auf seiner Seite. Gleich in drei Rollen schlüpfte Walter Spanny, der als tuntiger Schneidermeister dann eher zufällig Steyrs Bürgermeister Markus Vogl seine Visitenkarte in die Hand drückte. Begründung: "Er war halt der Schönste in der ersten Reihe."

Neben Vogl bei der Premiere anwesend: das Steyrer Stadtsenatsteam mit Anna-Maria Demmelmayr, Michael Schodermayr, Evelyn Kattnigg, Judith Ringer und Katrin Auer, Nationalrat Johann Singer, Landtagsabgeordnete Sabine Engleitner-Neu sowie die langjährigen Unterstützter Robert Ecker und Martin Majer (Brau Union).

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner