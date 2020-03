Die Zebras feiern mit dem "Akku"

Im März 1985 ging das Kulturzentrum "Akku" einst in Betrieb. Mit 7500 Besuchern jährlich darf sich die Kleinkunstbühne an der Färbergasse über mehr Zuspruch denn je freuen. Für Obmann Kurt Daucher ein zusätzlicher Grund, so richtig zu feiern.

Das Festprogramm zum Geburtstag erstreckt sich über zwei Wochenenden und umfasst mehrere hochkarätige Veranstaltungen verschiedenster Kunstsparten. Den Anfang macht heute das Gastspiel der Improkabarett-Gruppe "Die Zebras". Das Team rund um den Steyrer Schauspieler Matthias Schloßgangl verzückt immer wieder aufs Neue mit live produzierten Theaterszenen. Und auch impro-musikalisch spielen die Zebras, die dieser Tage ihr zehnjähriges Bestehen feiern, groß auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Morgen, Samstag, folgt ab 19 Uhr die 2. Steyrer Frauenkriminacht. An diesem Abend setzen die Akku-Programmmacher eines ihrer zentralen Anliegen fort: nämlich auch Künstlerinnen eine Bühne zu geben. Als Aushängeschild der Veranstaltung, die ebenso spannend wie unterhaltend ist, gilt Alex Beer. Die Wahl-Wienerin wurde im Herbst bereits zum zweiten Mal mit dem Leo-Perutz-Preis für Krimiliteratur ausgezeichnet.