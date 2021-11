Während die Corona-Ansteckungszahlen durch die Decke gehen – in Steyr liegt die 7-Tage-Inzidenz bereits bei mehr als 900, in Steyr-Land hat sie sogar schon die 1000er-Marke überschritten –, wird im Stadtzentrum und auf der Promenade längst am Aufbau der Adventmärkte gearbeitet. Und auch die Innenstadt-Gastronomen hegen die Hoffnung, mit Winterschanigärten und Adventhütten wenigstens einen Teil ihres üblichen Umsatzes zu retten.