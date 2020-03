Die Welle der Hilfsbereitschaft im Land ist sensationell

„Wir haben diese Aktion jetzt einmal mit drei Freiwilligen begonnen“, sagt Kalchmair, „es melden sich aber laufend neue Menschen, die helfen wollen.“ So seien auf einer Liste bereits Gemeindemitarbeiter, die aktuell nicht im Dienst sind, registriert, ebenso Studenten und praktisch die komplette Landjugend. Menschen, die sich in Sierning freiwillig in den Hilfseinsatz für ihre Mitbürger stellen wollen, können sich am Gemeindeamt melden. Die eingeschränkten Öffnungszeiten während der Coronakrise sind aktuell Montag von 14 bis 17.30 Uhr sowie Dienstag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr.

Am Gemeindeamt selbst ist aktuell nur die halbe Mannschaft im Einsatz, nach einer Woche kommt die zweite Hälfte der Mitarbeiter zum Einsatz. Kalchmair: „Wir wollen mit dieser Maßnahme gewährleisten, dass unsere Systeme immer funktionieren und das Ansteckungsrisiko minimiert wird.“

Ein großes Problem für viele Menschen sei das Mittagessen, sagt Kalchmair, da sich nicht alle selbst versorgen können. „Leider ist es durch die Schließung der Gasthäuser Menschen, die bisher ihr Mittagessen dort eingenommen haben, nicht mehr möglich, dies zu tun“, sagt der Ortschef. Die Aktion „Essen auf Rädern“ der Marktgemeinde werde selbstverständlich fortgeführt. Zusätzliche Kunden können derzeit leider nicht aufgenommen werden.

Die Gemeinde könne aber eine Übergangslösung anbieten, sagt Kalchmair: „Gemeinsam mit ,mahlzeit`, einem Lieferservice, ist es möglich, Essenslieferungen einmal in der Woche zu bekommen.“ Die Portionen werden tiefgefroren angeliefert und können mit einfachen Mitteln erwärmt werden. Unter der Telefonnummer 0732/773344 werden Bestellungen entgegen genommen, die Marktgemeinde Sierning bietet unter 07259/2255-245 Unterstützung an.

Kalchmair: „Wichtig ist, dass wir in dieser Situation den Hausverstand einschalten.“ Man dürfe sich nicht hinter den üblichen starren Regeln verstecken, sondern müsse bei Bedarf auch neue Wege beschreiten.

Wer die Welle der Hilfsbereitschaft im Land sieht, muss sich diesbezüglich aber keine Sorgen machen. In praktisch allen Gemeinden wird aktuell jenen unbürokratisch geholfen, die sich selbst nicht helfen können.

