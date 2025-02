Die weite Welt des Kaffees hat in der Enge Gasse ein neues Zuhause

Nachdem zuletzt vor allem Schließungen und leere Geschäftslokale Schlagzeilen machten, können sich die Stadtbewohner über eine Neueröffnung in der Enge Gasse 3 freuen. Barista Ahmed Al-Kharsa eröffnete am Donnerstag das Café Zwischenbrücken. Bereits in den ersten Tagen erfreute sich das kleine, feine Kaffeehaus mit derzeit nur acht Sitzplätzen regen Besuchs. Der gebürtige Iraker Al-Kharsa, der 2016 nach Österreich kam und in den vergangenen Jahren in einem Gasthaus in Losenstein und in einem