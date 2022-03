Die Vorwärts kann keiner erschlagen: 3:2 gegen GAK

Seit dem Duell der Traditionsvereine in der 2. Bundesliga Vorwärts Steyr gegen den GAK am Freitagabend wissen wir, dass das Fegefeuer als Intermezzo zwischen Hölle und Himmel verflixte sieben Minuten lang währt. In der 34. wurde Christopher Kröhn von einem Flankenball derart blöd getroffen, dass das Leder in das Tor kullerte und der Unglücksrabe sich am liebsten unter den Rasen verkriechen hätte wollen. In der 41. Minute, Vorwärts hatte den Rückstand schon gut verdaut, hielt die Pechmarie volley drauf und der Schuss saß genau im langen Eck.

Nach dem Eigentor wollte Kröhn im Boden versinken. Bild: Josef Moser

Dann kniete Kröhn wieder im Gras, umringt von einer Menschentraube, die den spektakulären Ausgleichstreffer gebührlich feierte. In der Zwischenzeit war das geschehen, wofür Trainer Madlener seiner Mannschaft "heute ein Kompliment aussprechen" musste, und nicht nur "heute". Die Moral dieser Mannschaft kann nichts erschlagen und notfalls wurstelt sie sich eben aus allen Tiefen wieder hoch. Nach dem vorwöchigen Ausfall gegen die OÖ. Juniors war aber klar, dass sich ein Remis nicht nur wie eine Niederlage anfühlen musste, sondern angesichts der Tabellenlage tatsächlich auch eine gewesen wäre. Steyr setzte mit viel Druck nach vorne nach. Der Lohn: Oliver Filips Führungstreffer zum 2:1 in der 65. Minute. Und doch schickte sich die Vorwärts nach einer endlosen Unentschieden-Serie, die einen nicht vom Fleck bringt, nach der Pause an, sich wieder die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Abwehrchef Alberto Prada musste wegen einer Gelbsperre zusehen und fehlte in der Abwehrkette, als in der 57. Minute eine Kopfballrückgabe zu kurz misslang und Pedro Felipe das "Zuspiel" zum Ausgleichstreffer für den GAK nutzte. Vorwärts warf daraufhin alles nach vorne und Oliver Filip stellte in der 65. Minute als Vollstrecker aus zehn Metern Entfernung vor dem Grazer Gehäuse den 3:2-Endstand sicher.

Der SKU Amstetten besiegte den FC Wacker Innsbruck auf dem Tivoli 1:0.