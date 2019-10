Die Volkshilfe sagt der Kinderarmut den Kampf an

"Es ist eine Schande für die Gesellschaft. Aber Kinderarmut ist mitten unter uns", sagt Gerald Angerbauer, Bezirksvorsitzender der Volkshilfe Oberösterreich.

Die Forderung der Volkshilfe lautet: "Kinderarmut abschaffen – jetzt". Angerbauer und Klaus Mayrhofer von den Kinderfreunden werden an diesem "Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut" Gutscheine verteilen, mit denen es in allen 19 Volkshilfe-Shops am Donnerstag und Freitag 50 Prozent Rabatt auf alle Kindersachen gibt. Oft seien es alleinerziehende Mütter, die mit großen finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Kinder, die in solchen Familien aufwachsen, haben von vornherein geringere Chancen, sowohl was die Bildung als auch die Freizeit betrifft. Reiten, Kino oder Musikschule sind für sie ebenso Fremdwörter wie Urlaub.

Laut Volkshilfe sind österreichweit rund 340.000 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre von Armut betroffen oder zumindest ausgrenzungsgefährdet. Um ihre Chancen zu erhöhen, wird eine Kindergrundsicherung von 625 Euro pro Monat gefordert.