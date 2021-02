Die Verlegung der Höss-Talstation wird wegen Corona nach hinten verschoben

In vier Jahren läuft die Betriebsgenehmigung für die Höss-Gondelbahn in Hinterstoder ab. Bis 2025 sollte somit die Entscheidung über den künftigen Standort der Höss-Talstation gefallen sein. Die Planungen für eine Verlegung vom Ortszentrum hin in den Bereich der Parkplätze laufen längst.