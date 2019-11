"Mit dem Nulltarif zur Verkehrswende statt mit dem Elektroauto in die Sackgasse" lautet der provokante Titel eines Vortragsabends mit dem ehemaligen deutschen Bundestagsabgeordneten der PDS, Verkehrsexperten und Buchautor Winfried Wolf. Klimafokus Steyr lädt morgen, Mittwoch, 20. November, ab 18.30 Uhr im Treffpunkt Mensch und Arbeit zu diesem Vortrag samt Diskussion.

In seinem jüngsten Buch "Mit dem Elektroauto in die Sackgasse" prangert Wolf diesen klimapolitischen Irrweg an, der die Klimakrise seiner Meinung nach weiter verstärken wird. Seine These lautet vielmehr, dass man den Automobilismus zurückdrängen müsse. Er fordert eine umfassende ökologische und soziale Verkehrswende.

"Gratis" als Diskussionsansatz

Ein Punkt davon könnte die Einführung des Nulltarifs für alle in öffentlichen Verkehrsmitteln sein, wie es sie in manchen Städten und Regionen bereits gibt beziehungsweise gegeben hat. Wirklich "gratis" sind Öffis zum Nulltarif freilich zwar auch nicht, ein durchaus interessanter Diskussionsansatz ist es allerdings allemal.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at