Umfahrung St. Valentin ist eine Sackgasse: Weiter kein Geld vom Land

Es ist zwei Jahrzehnte her, seit die Stadt in ihrer Raumordnung eine Umfahrungsstraße westlich von Langenhart und Herzograd vorgesehen hat, und weitere fünf Jährchen, dass Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SP) bei einer PR-Aktion Gebrauchtwagen an den Stadteinfahrten auf Kieshaufen kippen ließ, weil bei der Tangente nichts weiterging. Die Losung "St. Valentin legt sich quer" ließ die Stadtchefin überall plakatieren.

Jetzt legten sich die Regierungsparteien VP und FP im NÖ. Landtag gegen einen Resolutionsantrag quer, den die Bürgermeisterin als SP-Landtagsabgeordnete, die sie auch ist, eingebracht hatte und mit dem sie dem seit Jahrzehnten geforderten Straßenbau Nachdruck verleihen wollte. Die Ablehnung trifft bei ihr auf volles Unverständnis, zumal im St. Valentiner Rathaus zwischen SP, VP und FP Einigkeit geherrscht hatte, mit einem Appell ans Land bei der Umsetzung der Tangente nochmals nachzudrücken. "Ich werde weiter dafür kämpfen, dass es zu einer spürbaren Entlastung der Bevölkerung kommt", wollte Suchan mit Gewissheit nicht aufgeben, zumal mit 20.000 Fahrzeugen täglich eine Verkehrslawine durch die Wohngebiete zu den Industriebetrieben wie Engel und dem CNH-Traktorenwerk rolle.

Man könnte den Resolutionsantrag der SP-Landtagsabgeordneten als politisches Geplänkel abtun, wenn sie ihn nicht im Zuge der Beschlussfassung der Landesbudgets für die Jahre 2025 und 2026 eingebracht hätte. "Das muss man von der Warte aus betrachten, dass in diesen Landesbudgets weiterhin kein Betrag für unsere Umfahrung stehen wird", sagt auch VP-Stadtrat Andreas Pum, der selbst einmal Landtagsabgeordneter gewesen ist. Dass wieder kein Cent für die Tangente um Langengart und Herzograd in den Etats für die nächsten zwei Jahre aufscheint, wundert ihn nicht und empört ihn auch gar nicht, obwohl seine Fraktion im Rathaus miturgiert hatte. Nachdem Stadtchefin Suchan-Mayr von einem sehr guten Gesprächsverlauf bei Verkehrsreferent Landeshauptfrau-Stv. Udo Landbauer (FP) berichtet hat, habe sie es danach verabsäumt, sich auch mit Landesrat Ludwig Schleritzko (VP) kurzzuschließen. Dieser ist Finanzreferent der Landesregierung, der Zahlmeister also. Während Suchan-Mayr beteuert, wirklich jede Hausaufgabe erledigt, Grundeinlösen getätigt und Studien für die Umweltverträglichkeitsprüfung erbracht zu haben, sieht Pum nach wie vor grundlegende Fragen offen: "Wir haben erst eine generelle Trasse, aber keine wichtigen Details wie etwa den Autobahnanschluss geplant." Wie es nun aussieht, bleibt zur Klärung der Streitfrage, ob das Projekt tatsächlich unfertig am Tisch liegt oder die türkise Mehrheitspartei schlichtweg blockiert, ausreichend Zeit. Bei der Finanzierung der Umfahrungsstraße, für die vor fünf Jahren Kosten von 20 Millionen Euro veranschlagt wurden, herrscht offenbar keine Eile. Suchan will weiterkämpfen, "dass beim Budget noch umgeschichtet wird."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer