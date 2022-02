Die Torfabrik der Liga: SKU feiert Kantersieg

Trotz eher mäßiger Ergebnisse in den Testspielen zeigte der SKU Amstetten gleich beim Frühjahrsauftakt, dass die Mostviertler weiterhin in der Spitzengruppe mitmischen wollen – und wohl auch werden. Vor 660 Fans feierte die Elf von Trainer Jochen Fallmann einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen den FC Dornbirn.

Mann des Spiels war dabei Philipp Schellnegger. Der pfeilschnelle Offensivspieler brachte Amstetten bereits in der 17. Minute mit einem Kunstschuss in Führung und fixierte schließlich nur drei Minuten nach der Pause – nach einem Patzer der Vorarlberger Abwehr – den 4:0-Endstand. Dazwischen verwandelte Peter Tschernegg in der 41. Minute einen Strafstoß zum 2:0 – vorangegangen war ein Foul an (Sie haben es sicher erraten) Schellnegger. Stefan Feiertag staubte kurz danach in der 44. Minute zur 3:0-Pausenführung ab.

In Hälfte zwei nahmen die Mostviertler Tempo aus dem Spiel und spielten den Erfolg locker heim.