Die "Stofferl"-Box erspart Einkauf mit Plastiktasche

Kohlrabi, Karotten und Salat können genauso gut in einen Stoffbeutel gepackt werden und bleiben so sogar noch länger frisch. Wer keinen Stoffsack zur Hand hat, greift einfach in die "Stofferl"-Box, in die andere Kunden Stoffbeutel, die sie nicht brauchen und die zu viel im Haushalt herumliegen, geben können. Die Idee zur freien Entnahme aus dem Stoffsackerltauschbehälter hatte die Initiative "kost.bares Waidhofen", die die Aktion "plastikfasten" ins Leben gerufen hat. "Diese Art des Fastens tut nicht weh, sondern im Gegenteil der Umwelt sehr wohl", freut sich Umweltstadtrat Fritz Hintsteiner (VP) über den Beitrag zum Umweltschutz. Damit der Vorrat an Stoffsackerln in der Kiste nicht ausgeht, hat der Seniorenbund das Nähzeug ausgepackt und 50 Beutel in Handarbeit für den Nachschub hergestellt. "Wir hoffen, dass wir immer mehr Stoffsackerl beim Einkaufen sehen", sagt Bürgermeister Werner Krammer (VP), den das Engagement der Bürger freut, "jetzt kann jeder auch etwas zum Klimaschutz beitragen." (feh)

