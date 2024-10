Die Steyrtalbahn schnauft mit Volldampf zum Landessieg

Der Leuchtturm Podersdorf, Maria Taferl, die Bärenschutzklamm oder die Stammersdorfer Kellergasse – diese vier Landessieger und vier weitere sind am Samstag, 26. Oktober, beim Finale der ORF-Show "9 Plätze – 9 Schätze" Kontrahenten der Steyrtal-Museumsbahn. Die ältestes Schmalspurbahn Österreichs, die heuer ihr 135-jähriges Jubiläum feiert, gewann die OÖ-Wahl gegen den Taferlklaussee im Salzkammergut und das Tannermoor im Mühlviertel. Das liebevoll "Schnauferl" oder "Schnackerlbahn" genannte historische Prunkstück dampft seit 1985 im Auftrag der Österreichischen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte auf einer siebzehn Kilometer langen Strecke zwischen Steyr und Grünburg durch das Steyrtal.

"Nach der Altstadt von Steyr im Vorjahr ist nun ein weiteres Kleinod unserer Tourismusregion als einer der schönsten Plätze Österreichs nominiert", freut sich Tourismuschefin Eva Pötzl.

Ein Tipp für alle Fans der Steyrtalbahn: Am 26. Oktober kann nicht nur für die dampfende Museumsbahn per Telefon und SMS abgestimmt werden, sondern der Nationafeiertag bietet sich auch für einen Ausflug ins wunderschöne Steyrtal sowie in die Steyrer Altstadt an. Denn an diesem Tag fährt das "Schnauferl" um 8.30 und 15.30 Uhr von Grünburg nach Steyr sowie um 10.30 und 17.15 Uhr von Steyr nach Grünburg.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner