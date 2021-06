Bundeskanzler Sebastian Kurz liebt es bekanntlich, die Journalisten auf die Folter zu spannen, indem er nicht alles verrät, sondern in einer Pressekonferenz auf die Verlautbarung in einer nächsten Pressekonferenz vertröstet. Diesen türkisen Marketing-Gag scheint jetzt auch die "Neue OÖVP Steyr" nachgeahmt zu haben, die gestern in ihrem neuen Wahlbüro am Stadtplatz ihre Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl am 26. September nur teilweise preisgab.