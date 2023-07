Die Stars der WM sind bei der "Brasilianischen Nacht" zu sehen

Im Vorjahr triumphierte Sogipa Porto Alegre in Kremsmünster.

Es ist der sommerliche Faustball-Höhepunkt im Kremstal: Am Mittwoch, 2. August, geht die "Brasilianische Nacht" zum 15. Mal im Stiftsort über die Bühne. Der Event ist eine Symbiose aus Spitzensport, bester Unterhaltung und ausgiebigem Feiern. Heuer nehmen erstmals acht Mannschaften an diesem Turnier teil. Los geht es um 16.30 Uhr mit den Viertelfinalspielen, ab etwa 18.30 Uhr folgen die Halbfinalduelle. "Aufgrund der acht Teams haben wir den Ablauf etwas angepasst", erklärt Sektionsleiter Klaus Hübner, "schon in der Vorrunde wird jedes Spiel ein K.o.-Duell sein."

Angeführt wird das Feld von den drei brasilianischen Zauberteams, allen voran vom Titelverteidiger, Rekordsieger und Gewinner der Brasilianischen Nacht 2022, Sogipa Porto Alegre. Ebenso werden heuer wieder der Clube Merces und Novo Hamburgo dabei sein. "Die Brasilianer haben von sich aus bei uns angefragt, ob sie dieses Turnier wieder spielen dürfen", sagt TuS-Trainer Dietmar Winterleitner. Gefordert werden die Ballkünstler aus Brasilien von drei Topteams der österreichischen Bundesliga: UFG Grieskirchen, AWN TV Enns und TuS Raiffeisen Kremsmünster, dreimaliger Turniersieger. Weiters mit dabei sind das U21-Nationalteam, das unter der Regie von Trainer Klemens Kronsteiner bereits einmal den Titel erobern konnte, sowie erstmals das junge, im Vorjahr in die 2. Bundesliga aufgestiegene Team von Union Nußbach.

"Bei uns in Kremsmünster spielen alle brasilianischen Stars, die derzeit bei der in Deutschland stattfindenden Weltmeisterschaft aktiv dabei sind", sagt Hübner. Aber auch einige Spieler des österreichischen Nationalteams, das die Vorrunde ungeschlagen überstanden hat und heuer den zweiten Weltmeistertitel erobern will, werden zu sehen sein. Beachtlich für den Faustballsport ist auch das Preisgeld: Das Autohaus Schöllhuber schüttet 2600 Euro aus.

Die Brasilianische Nacht selbst dauert wie gewohnt bis etwa 22 Uhr. "Abgerundet wird das sportliche Programm wieder durch südamerikanisches Flair mit flotter Musik und rassigen Sambavorführungen", sagt Hübner.

Im Anschluss folgt die Abschlussparty mit DJ Netto. Hübner: "Es ist jedes Jahr aufs Neue ein Fest, an das sich Akteure und Fans gleichermaßen gerne erinnern."

