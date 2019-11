Die Stadtpfarre restauriert 28 alte Grabdenkmäler

28 Epitaphien (Anm.: Grabdenkmäler) der Stadtpfarrkirche werden heuer und im kommenden Jahr restauriert. Der Stadtsenat gibt dafür 10.000 Euro frei.

Die Epitaphien der Stadtpfarrkirche zählen zu den bedeutendsten Grabdenkmälern Oberösterreichs. Der Bereich um die Kirche wurde ab dem Mittelalter als Friedhof genützt. Wegen Platzmangel verlegte man 1541 die Grabstätten, nur angesehene Bürger oder hohe Würdenträger wurden weiterhin bei der Stadtpfarrkirche begraben. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das ehemalige Friedhofsgelände neu gestaltet. Die Epitaphien wurden von den Innenwänden, den Kapellen und dem Boden der Kirche entfernt und in der Vorhalle, an den Außenwänden sowie an der ehemaligen Friedhofsmauer angebracht. Rund 90 Epitaphien sind bis heute erhalten, zum Großteil aus dem 16. und 17. Jahrhundert.