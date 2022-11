Die Lesung unter dem Titel „Aufgeblättert“ findet im Rahmen des 60-Jahr-Jubiläums der Bücherei statt.

Till Mairhofer und Michaela Frech vom Marlen-Haushofer-Literaturforum werden sich dabei ins Gespräch mit dem Autor begeben. Auch das Publikum kann Fragen an den weitgereisten Autor stellen, der nach Studienaufenthalten in Buenos Aires, Lissabon, London und Dublin seit 1998 Lehrbeauftragter für Vergleichende Literaturwissenschaft der Universität Wien ist. „Kilometer Null“ ist nach „Friedinger“ und „Jokerman“ der dritte Roman Kutzenbergers. In der Pause der Lesung lädt die Stadtbücherei auf ein Glas Wein ein.