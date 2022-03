"Der Gewinn des Music Award Steyr war für uns natürlich ein Wahnsinn. Und speziell mich hat das besonders stolz gemacht, diesen Preis in meiner Heimatstadt zu erhalten." E-Bassist Simon Ramoser ist seit Winter 2020 Mitglied der Linzer Blues-Rock-Formation "The Raw-Cats". Am Freitag um 20 Uhr tritt der 27-jährige Steyrer gemeinsam mit Bandleader Marcel Illetschko, Sängerin Nadja Vogel-Illetschko und Harry Hintringer am Schlagzeug im Kulturzentrum Akku auf.