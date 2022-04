Die Schüler des BRG Steyr spendeten mehr als 6000 Euro für die Ukraine

Aus einer Sammelaktion einer kleinen Gruppe für die Ukraine wurde eine Welle der Hilfsbereitschaft, die das gesamte BRG Steyr erfasste. Künstlerisch gestaltete Spenden- und Kuchenbuffetaufrufe zierten sämtliche Wände und Bildschirme. Auch die Schülervertretung startete online einen Aufruf auf Instagram für die Aktionen.

Die Schüler der 3a, 3b, 5c und 6a nahmen bei ihrem erfolgreichen Kuchenverkauf 600 Euro ein. Davon gingen 200 Euro an das SOS Kinderdorf für die Ukraine-Hilfe und 400 Euro an die Volkshilfe. Außerdem brachte der Spendenwalk der 6abc kistenweise Sachspenden wie Medikamente, Schlafsäcke, Decken, Taschenlampen, Verbandsmaterial und mehr ein. Auch dies wurde an die Volkshilfe Steyr übergeben. Damit diese Aktion überhaupt gelingen konnte, stellten Familien ein Auto und einen Kleinbus zur Verfügung. Beim Einräumen der zahlreichen Kisten halfen dann sogar Flüchtlinge aus der Ukraine.

Zusätzlich spendeten Schüler, Eltern und Lehrer insgesamt noch einmal 6134,70 Euro. Davon gingen 3000 Euro an das Rote Kreuz und 3134,70 Euro an die Caritas.