Die schöne Altstadt Steyrs ist Spielstätte und Kunstraum

Das Projekt "Steyr.Art.Week" ist in vollem Gange und verspricht ein Fest der Sinne. Noch bis 16. September eröffnen in freien Geschäftslokalen sechs Pop-Art-Stores und präsentieren Kunst von mehrheitlich einheimischen Künstlern. Bis Freitag laden alle Galerien von 17 bis 21 Uhr zum Besuch ein, jeden Tag um 18 Uhr findet an einem anderen Standort ein Opening statt. Im Anschluss daran führt Kuratorin Barbara Mungenast jeden Abend mit ihrem Art-Walk durch alle Galerien, wo sich die Gelegenheit bietet, die Künstler und ihre Werke näher kennen zu lernen. Ein sehr spezieller Kunstsupermarkt gibt Besuchern am Samstag, 16. September, am Grünmarkt von 9 bis 17 Uhr Zeit und Möglichkeit, Kunst auch direkt mit nach Hause zu nehmen. Zum Abschluss lädt das Organisationsteam am Samstagabend zu einer Finissage ins "Get Together!" am Stadtplatz 42. Peter und Christina Reichenpfader vom Styria Hotel sind Teil des Organisationsteams. "Es brennt in uns, etwas für Steyr zu bewegen und die Stadt mit Farbe und Kreativität zu beleben." Nähere Infos und das gesamte Programm: www.artweeksteyr.at

