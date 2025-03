Die rote Weste ist keine Zwangsjacke

Sicher, es gibt Einsätze, von denen fährt er nachdenklich heim und bringt Betroffenheit zu Papier. Überwiegend schlägt der Rettungssanitäter und Autor Franz Brunner in seinen Büchern aber Kapitel aus dem Rotkreuz-Alltag auf, die vor Fröhlichkeit strotzen. Am Freitag, 7. März, liest der Buchautor und Rettungsmann im Hotel-Restaurant Minichmayr in Steyr wieder Kurzgeschichten, die letztlich wieder von der "Liebe zum Menschen" getragen sind und die Freude hochleben lassen, die der Hilfseinsatz für die Mitmenschen mit sich bringt. Die Zuhörer werden erfahren, dass beim Roten Kreuz auch der Schmäh läuft, während gleichzeitig professionell geholfen wird. In den Lesepausen streicht Norbert Mottas mit dem Bogen über die Saiten seiner Geige, wobei ihm ein Mitglied des Steyrer Mandolinenorchesters "Arion" assistiert.

Für den musikalisch umrahmten Leseabend, der um 19 Uhr beginnt, ist Anmeldung erbeten: Telefon 07252/539 91 200 oder per E-Mail an sr-office@roteskreuz.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer