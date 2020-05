Ruhig Blut – Wissenschafter der Fachhochschule behalten auch in Krisen wie nach Ausbruch der Coronavirus-Erkrankung die Übersicht, bevor Regale in den Geschäften leer werden. Am Beginn des vergangenen Jahres startete im Josef Ressel Zentrum (JRZ) der FH Steyr ein mit zwei Millionen Euro dotiertes Forschungsprojekt, das den Kreislauf der Wirtschaft nahezu in Echtzeit erfasst. Als Partner der ersten Stunde waren bei der Studie die BMW Group und die Supermärkte der Hofer KG an Bord.