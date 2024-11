Am Sonntag gastieren die Steyrtaler Perchten im Adventdorf am Stadtplatz.

Die schaurig-schöne Tradition der Perchtenläufe gehört auch in der Stadt Steyr fix zum Adventprogramm. Am ersten Adventsonntag, 1. Dezember, kommen um 16 Uhr die Steyrtaler Perchten ins Adventdorf auf dem Stadtplatz. Am Samstag, 21. Dezember, ziehen dann die Wallerner Trattnachteufel ab 17 Uhr über den Steyrer Christkindlmarkt entlang der Promenade.

