Die Party im Sega geht um Mitternacht wieder los

Finanziell seien die vergangenen Wochen allerdings eine Katastrophe gewesen: "Eigentlich wäre es besser gewesen, wenn ich im Jänner gar nicht aufgesperrt hätte." Nun seien aber wieder Events wie Students Pubs geplant, beim Re-Opening am 4. März werde Haus-DJ Feybl die richtige Stimmung bereiten: "Unser Motto lautet: Wer hat an der Uhr gedreht? Denn um Mitternacht geht es wieder los."

Ruhiger geht man es in der Kirchdorfer Café-Bar "Mainstreet" an. "Es soll ein Genuss für alle sein. Wir sind nur froh, dass es wieder losgeht", sagt Tobias Lindinger, "wir sind schon fast ausreserviert." Zehn Monate in Summe sei das Lokal geschlossen gewesen, er habe sich nur durch Cocktail-Lieferservice über Wasser gehalten: "Leider habe ich alle Mitarbeiter, großteils Studenten, kündigen müssen." Denen habe dieses Zubrot gefehlt.