Die Ortsbildmesse soll dem gesamten Ennstal (Auf-)Schwung verleihen

Mit dem touristischen Angebot noch besser punkten als bisher – und Wohnraum schaffen für junge Leute: Das sind Anliegen, die die Gemeinde Ternberg in naher Zukunft verfolgen will. Bürgermeister Leopold Steindler jedenfalls sieht das so.

Wie derartige Ziele realisiert werden können: Davon kann man sich bei der oö. Ortsbildmesse ein Bild machen. Die groß angelegte Veranstaltung, zu der an die 10.000 Besucher erwartet werden, findet am Sonntag, 8. September, statt, und zwar in Ternberg. 54 Gemeinden des Landes geben Einblick in die Dorf- und Stadtentwicklung, darunter Reichraming, Maria Neustift, Wolfern, Grünburg, Steinbach und – selbstverständlich – Gastgeber Ternberg. Dazu kommen weitere Aussteller wie die Initiative Lebensraum Ennstal, das oö. Volksbildungswerk und mehrere Abteilungen des Landes. Auch ein buntes Unterhaltungsprogramm erwartet die Besucher.

Es geht auch um Fördergelder

"Man kann sich schon immer etwas abschauen, von dem, was andere Gemeinden machen", sagt Steindler über den (Mehr-)Wert der Ortsbildmesse. Als Mitglied des Landesverbandes für Dorf- und Stadtentwicklung sei auch der Zugang zu den Fördergeldern erleichtert. Voriges Jahr erst konnte der vier Kilometer lange Ennsuferweg in Ternberg eröffnet werden. Über eine App am Handy bekommt man dort auch allerhand Infos – etwa darüber, welche Tiere im und am Ennsfluss leben.

Steindler hofft darauf, dass mit der Ortsbildmesse das gesamte oö. Ennstal mehr Aufmerksamkeit bekommt. Die Region sei schön. Nicht wenige Gemeinden hätten aber mit anhaltender Abwanderung zu kämpfen. "Da braucht es auch starke Betriebe, die entsprechend Arbeitsplätze anbieten können." Auch vom neuen, vergrößerten Tourismusverband erhofft sich Steindler Impulse. "Dass wir den Ennstalradweg ab Kleinreifling verlängern, war schon mehrfach Thema bei Bürgermeisterkonferenzen." Um so ein Projekt zu schaffen, brauche es aber die Bündelung vieler Kräfte.

Die Ortsbildmesse am Sonntag wird offiziell um 10 Uhr eröffnet. Schon um 8.30 Uhr findet in der Pfarrkirche der Festgottesdienst statt. Das Kulturprogramm auf zwei Open-Air-Bühnen gestalten nebst anderen die Feuerwehrmusik Trattenbach, die Volkstanzgruppe Ternberg, die örtliche Sängerlust und die Feitl-Musi. Auch geführte Wanderungen und ein Shuttle-Bus zum Museumsdorf Trattenbach werden angeboten. Die Schlussfeier um 17 Uhr findet im Beisein von Landesrat Markus Achleitner statt.

Weitere Infos zur Ortsbildmesse 2019 findet man auf der Homepage der Gemeinde Ternberg. Die Adresse lautet www.ternberg.at.

