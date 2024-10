Die neunte "Nacht der 1000 Lichter" in Kirchdorf

Heuer gibt es die "Nacht der 1000 Lichter" in der Pfarre Kirchdorf am Donnerstag, 31. Oktober, zum bereits neunten Mal. "Mache dich auf!" lautet das Motto in der Pfarrgemeinde. Ein ehrenamtliches Team organisiert diesen Abend gemeinsam mit dem Beauftragten für Jugendpastoral, Christoph Gössweiner. Am Vorabend von Allerheiligen führt ein Lichterweg von der Pfarrkirche bis zur Friedhofskapelle mit Impulsen zum Thema. Zwischen 18 und 21 Uhr kann man jederzeit diesen von Kerzen erhellten Weg gehen, zur Ruhe kommen und sich von der Atmosphäre berühren lassen. Der Weg beginnt beim Seiteneingang der Pfarrkirche beim Brunnen und führt durch die Kirche über den Pfarrhofgarten bis zur Friedhofskapelle. Zum Abschluss wird eingeladen, sich im Hof zwischen Moarhof und ehemaligem Pfarrheim bei Tee aufzuwärmen und zu plaudern. Auch die Kalvarienbergkapelle ist während der "Nacht der 1000 Lichter" geöffnet. In der Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu, die sich ebenfalls an der Aktion beteiligt, ist in dieser Nacht ab 19 Uhr Weihbischof Anton Leichtfried zu Gast.

