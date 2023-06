Die neue "Tour of Austria" kommt an Steyr nicht vorbei

Der Sieger der heurigen Österreich-Radrundfahrt muss sich mit der Hochalpenstraße auf den Großglockner in den Beinen nach einer Mammutstrecke den Porscheberg in Steyr hochquälen und am Schlusstag drei Mal den Sonntagberg hinaufmühen, will er im Ziel vor der Wallfahrtsbasilika im Gelben Trikot aus dem Radsattel steigen. Der Rundkurs, es ist der 72. in Österreichs Sportgeschichte, findet nach dreijähriger Pause unter neuem Namen "Tour of Austria" statt. Die fünf österreichischen Rennställe haben das Heft in die Hand genommen, nachdem der Radsportverband selber nicht mehr imstande war, das Rennen nochmals zu veranstalten.

Schlüsselfiguren der Wiederbelebung der Traditionsrundfahrt sind Vater und Sohn Alexander und Dominik Hrinkow vom Steyrer Rennteam Hrinkow Advarics, die jeweils mit zehn Prozent auch Gesellschafter der "Tour of Austria GmbH" sind, die die Rundfahrt nunmehr professionell veranstaltet. "Es war einfach ungemein wichtig für die Sponsoren aller Radteams, dass unsere Fahrer wieder vor einer Heimkulisse antreten können", sagt Alexander Hrinkow. Mit einer Rundfahrt über fünf Etappen mit einer Gesamtlänge von 805,7 Kilometern und 10.604 Gesamthöhenmetern wird die Lücke im heimischen Sportkalender geschlossen, entschieden wird die Tour – darüber sind sich alle Experten einig – an den beiden Finaltagen in Steyr (5. Juli) und Sonntagberg (6. Juli). Die Startflagge lüftet sich am 2. Juli in Dornbirn mit den vier Worldtour-Teams "Alpecin-Deceunick" (Belgien), Jayco AIUla (Australien), UAE Team Emirates (Abu Dhabi) und INEOS Grenadiers (Großbritannien) vor stärkster internationaler Konkurrenz der Lokalmatadore Felbermayr Simplon Wels, Team Vorarlberg, Tirol KTM Cycling Team, WSA KTM Graz und Hrinkow Advarics. "Wir sind sehr gut aufgestellt und in den nationalen Rankings vorne", sagt Alexander Hrinkow, "zumindest ein Etappensieg vor der Haustüre wäre schön."

Dass seine Heimatstadt und das benachbarte Mostviertel bei der Tourplanung ins Blickfeld gerückt sind – der ORF wird die Radrundfahrt wie früher wieder mit einem Tagesbericht zur abendlichen Sendezeit begleiten – ist für Hrinkow freilich die Krönung. Den Ausschlag für die Vergabe hat gegeben, dass die Stadt Steyr und die Gemeinde Sonntagberg sowie die Länder Ober- und Niederösterreich als Sponsoren ihr Scherflein beitrugen. "Ich glaube, über den Werbewert für die Region brauchen wir nicht zu diskutieren", sagt Hrinkow. Ob die Region nächstes Jahr wieder das Herzstück der "Tour of Austria" wird, ist nicht sicher. Unbedingt soll etwa die Bundeshauptstadt Wien Etappenziel werden. Als Tourveranstalter haben die fünf Rennställe vom Radsportverband die Lizenz auf drei Jahre.

5. Etappe, 5. Juli: St. Johann–Steyr, 197 Kilometer, 2002 Höhenmeter

Die 5. Etappe startet am 5. Juli um 10.30 Uhr am Parkplatz der Gondelbahn des Alpendorfes in St. Johann in Salzburg. Das Ziel ist der Steyrer Stadtplatz. Sprintwertungen sind in Wagrain, Windischgarsten und in Steyr, Bergwertungen am Pyhrnpass, in Saaß in Aschach/Steyr und am Steyrer Porscheberg. „Der Porscheberg ist ein richtiger Scharfrichter mit seiner bis zu 15 Prozent steilen Rampe. In Steyr erwarte ich mir einen packenden Sprint mit knapp 50 Fahrern“, sagt Dominik Hrinkow, Teammanager von Hrinkow Advarics.

Bild: Tour of Austria

6. Etappe und Finale, 6. Juli: Ybbs–Sonntagberg, 155 Kilometer, 2687 Höhenmeter

Dreimal geht es bei der Schlussetappe am 6. Juli, die in Ybbs neben der großen Kaplan-Turbine beim Donaukraftwerk gestartet wird, den Sonntagberg hinauf, wo sich vor der Wallfahrtsbasilika die Ziellinie befindet. Sprintwertungen sind in Purgstall und Waidhofen, Punkte für die schnellsten Bergfahrer gibt es in Maria Taferl, St. Leonhard/Wald und bei einer Durchfahrt auf den Sonntagberg. Die Entscheidung über den Toursieg falle erst bei dieser schweren Schlussetappe, sind sich alle Fachleute einig.

Bild: Tour of Austria

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer