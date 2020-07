Seit Mittwoch, 1. Juli, hat der Bezirk Kirchdorf mit Elisabeth Leitner erstmals eine "Hauptfrau" an seiner Spitze. Die 41-jährige gebürtige Linzerin löst Dieter Goppold nach zwölf Jahren als Chef der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf ab. An sich hätte die zweifache Mutter bereits am 1. April die Nachfolge antreten sollen, aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Wachablöse aber vertagt.