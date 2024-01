Die Nacht, in der ganz Steyr mit der Feuerwehr feierte

Für tanzfreudige Steyrer ist diese Nacht Pflichttermin und Höhepunkt der Saison: der Ball der Freiwilligen Feuerwehr Steyr. Zum 76. Mal luden die Kameraden zum beschwingten Jahresauftakt, zum elften Mal in die Stadthalle am Tabor, auch diesmal wieder perfekt in Szene gesetzt und mit atemberaubenden Einlagen garniert vom Organisatorenduo Andreas Auer und Markus Schaumberger.

Die Stimmung der vielen jungen Ballgäste war ausgelassen. Bild: Röck

"Ohne unsere 100 Helfer, die bei den Vorbereitungen, beim Auf- und Abbau sowie während des Balls tatkräftig mitanpacken, wäre dieser Erfolg nie möglich", betonen die Organisatoren, auf deren Engagement Kommandant Gerhard Praxmarer zu Recht stolz sein darf.

Die Rock-‘n‘-Roll-Tanz-Weltmeister spektakulär in Aktion Bild: Röck

Die bestens besuchte Stadthalle hatte die Steyrer Feuerwehr jedenfalls wieder in einen perfekten Ballsaal mit großer Tanzfläche, Seidlbar, Cocktaillounge, Weinstadl sowie Disco in der Kellergarage verwandelt. Musikalisch versorgte wie im Vorjahr die Post Big Band Salzburg die Tänzer mit erstklassigen und höchst beschwingten Klängen. Ebenfalls zum zweiten Mal führte Veronika Riedl als Moderatorin durch den Abend.

Die Tanzfläche war auch diesmal wieder meist gut gefüllt. Bild: Röck

Eine umjubelte Premiere nahm kurz vor Mitternacht ihren Anfang: Erstmals wurde beim Feuerwehrball eine zweigeteilte Show geboten. Die amtierenden Weltmeister der Rock-‘n‘-Roll-Akrobatik, Anna Sturm und Matthias Feichtinger, brachten den Saal ebenso zum Brodeln wie die Showakrobatikgruppe Rocking Gravity vom Turnverein Sankt Valentin.

Atemberaubende Mitternachtsshow beim Feuerwehrball Bild: Röck

Begeistert von der heißesten Ballnacht dieses Jahres waren unter anderem Stadtchef Markus Vogl mit dem kompletten Stadtsenat – Anna-Maria Demmelmayr, Michael Schodermayr, Helmut Zöttl, Katrin Auer, Christian Baumgarten, Evelyn Kattnigg und Judith Ringer –, Landesrat Michael Lindner, Nationalrat Johann Singer, die Landtagsabgeordnete Regina Aspalter, Magistratsdirektorin Martina Kolar-Starzer mit ihrer Stellvertreterin Karin Nosko und der neuen Personalchefin Pia Schreiner, Polizeichef Christian Moser mit Stellvertreter Rainer Bergmayr sowie Alexander Stellnberger vom Roten Kreuz. Am weitesten angereister Floriani war diesmal der Freistädter Kommandant Martin Hochreiter.

