Der Wille steht für das Werk: In der Steyrer Nachbargemeinde Haidershofen funktioniert die Nachbarschaftshilfe so gut, dass die Gemeinde erst in Ausnahmefällen auf die Freiwilligen zurückgreifen musste, die sich für dringliche Besorgungen für betagte Mitbürger gemeldet haben. Auch die Kaufleute des Adeg-Marktes in Vestenthal und der Spar-Läden in Dorf an der Enns und Haidershofen sind Nahversorger im buchstäblichen Sinn.