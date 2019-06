Die Münichholzer Pflichtschulen feiern den 80. Geburtstag ihres Stadtteils

Im Jahr 1938 entstand bereits kurz nach dem Einmarsch Adolf Hitlers der Plan für die Errichtung des heutigen Steyrer Stadtteils Münichholz. Es handelte sich damals um die größte nationalsozialistische Mustersiedlung Österreichs. Eine auf dem Reißbrett entworfene Siedlung mit 2400 Wohnungen für einst 8000 Bewohner. Von September 1938 bis August 1939 wurden die Bewohner vieler Bauernhöfe abgesiedelt, um mit dem Bau der für damalige Verhältnisse großzügigen Bauten auf damals noch niederösterreichischem Landesgebiet zu beginnen. Erst am 16. Dezember 1958 wurde das Münichholz dann endgültig ein Teil Steyrs und wanderte somit von Nieder- nach Oberösterreich.

Lebendige Stadtteilgeschichte

All das und noch vieles mehr aus der 80-jährigen Geschichte des Stadtteils stand heuer im Mittelpunkt des Unterrichts an den Münichholzer Pflichtschulen. "Schule als Ort des Lernens birgt vielfältige Möglichkeiten, sich mit lebendiger Stadtteilgeschichte auseinanderzusetzen", sagt VS-Lehrerin Birgit Schörkhuber, "im Unterricht gab es zahlreiche Aktivitäten, die wir am Donnerstag um 14.30 Uhr im Gasthaus Zöchling präsentieren möchten."

Mustersiedlung, Glasscherbenviertel, Zukunftsmodell“. Das Hotel Münichholz prägte einst den Straßenzug.

Die NMS Punzerstraße eröffnet ihren Lehrpfad, der durch den Stadtteil führt und an sechs Stationen die Geschichte des Stadtteiles anhand eines Tagebuchs vermittelt. Er ist mit QR-Codes ausgestattet und ermöglicht mit der entsprechenden Handy-App das Abrufen zusätzlicher Informationen. Die VS Punzerstraße hat in Kunstworkshops verschiedene Ansichten der Stadtteilarchitektur eingefangen und präsentiert diese in Form einer Ausstellung. Ebenso entstand in Kooperation mit der ASO Punzerstraße die Schülerzeitung "80 Jahre Münichholz", die beim Fest am 6. Juni erworben werden kann und spannende Geschichten und Interviews zum Jubiläum beinhaltet. Die VS Plenklberg wird vor Ort eine Ausstellung präsentieren, die ebenfalls mit QR-Codes ausgestattet ist, und sorgt mit dem Schulchor für die musikalische Untermalung. Zudem gibt es einen Schaumteppich der FF Münichholz, Eis von Buburuza, Kinderschminken und vieles mehr. Ebenso wird gratis ein Shuttle-Dienst angeboten, damit alle Bewohner des Stadtteiles beim Fest dabei sein können. Der Bus fährt im Rundkurs alle Stationen im Stadtteil an. Abfahrt ist um 14.45 Uhr beim Plenklberg.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at