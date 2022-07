Die MS St. Anna sammelte Spenden

Die gelaufenen Distanzen wurden in Geldbeträge umgerechnet und diese von Sponsoren gespendet. Der Spendenbetrag von 4150 Euro kommt dem Roten Kreuz für seine Ukraine-Hilfe zugute. In einem weiteren Projekt wurden Armbändchen in den ukrainischen Landesfarben geknüpft und verkauft. Dabei wurden 1000 Euro für die ukrainische Gemeinde in Steyr gespendet.