Die modebewusste Frau trägt farbige Motive auf den Sohlen ihrer High Heels

WOLFERN. Designer Christian Louboutin stattet seine sündteuren Schuhe mit roten Sohlen aus. Astrid Tempelmayr erfand Aufkleber, die sich jede Frau leisten kann, und verkauft sie im Internet.

Zwei Minuten Redezeit in Puls4-Show: Astrid Tempelmayr und "Shoe Tattoo" Bild: © Gerry Frank Photography 2018

Der Traum vom erlesenen Schuh, der sich elegant an den Fuß schmiegt und mit seinen roten Sohlen Blicke auf sich zieht, zerschellt meist am Preis von 600 Euro pro Paar. Minimum. Seine Idee, die bei Stöckelschuhen sichtbare Trittfläche zu gestalten, lässt sich der Designer Christian Louboutin entsprechend abgelten.

"Diese Gestaltung soll auch erschwinglich sein", dachte sich die Wolferner Medienfachfrau Astrid Tempelmayr vor zwei Jahren, "diese Freude an ihren Schuhen muss es für jede Frau geben." Tempelmayr kam auf den Gedanken, High Heels auf den Sohlen mit Folien zu bekleben, auf die die buntesten Motive aufgedruckt sind. "Dahinter steckte dann viel Entwicklungsarbeit", erzählt Tempelmayr, "einerseits soll das Design auf der Sohle nicht zerkratzt werden und andererseits müssen die Schuhe rutschfest sein."

Gemeinsam mit einem Kunststoffbetrieb in Österreich fand sie eine technisch perfekte Lösung für ihr "Shoe Tattoo", wie sie die Sohlenaufkleber nennt, die im Online-Handel für 19,99 Euro pro Paar erhältlich sind. Die Nachfrage ist unterdessen so groß, dass sich Tempelmayrs Start-up in der Wachstumsphase befindet.

Die Unternehmerin aus Wolfern war daher auch eine gefragte Kandidatin bei der Gründer-Show "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls4. Hans Peter Haselsteiner, Leo Hillinger und die anderen Investoren haben sich auf jeden Fall mit dem neuen Produkt eingehend auseinandergesetzt, das auch in der Pro-7-Serie "Das Ding des Jahres" bereits seinen Auftritt hatte.

Ob einer der bekannten österreichischen Geschäftsleute bei Astrid Tempelmayrs "Shoe Tattoo" einsteigt? Start-up-Show "2 Minuten 2 Millionen", 26. Februar, Puls4, 20.15 Uhr

