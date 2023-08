Die "Löwen" stehen unter neuer Führung

In Kremsmünster übernimmt Gerhard Gegenleitner im neuen Lions-Jahr die Präsidentschaft von Bernhard Resl, der im vergangenen Jahr viele Unterstützungsprojekte mit einem Gesamtbetrag von 20.000 Euro umsetzen konnte. Die Übergabe fand bereits im Rahmen eines Sommerfestes der 35 Lions-Mitglieder in Kremsmünster, Wartberg, Nußbach, Bad Hall und Ried im Traunkreis statt. Auf Past-Präsident Resl, dem die "Xundheit" sehr wichtig ist, folgt nun ein "alter Lion". Als Sekretär folgt Johannes Kolmbauer auf Reinhard Haider.

Gegenleitner übernimmt die Präsidentschaft nach 25 Jahren bereits zum zweiten Mal. Sein Motto ist "Regionalität". Veranstaltungen sowie Aktivitäten und Unterstützungen für in Not geratene und sozial bedürftige Mitmenschen werden überwiegend in der und für die Region stattfinden.

Einige Events sind auch schon fixiert. So konnte für das traditionelle Lions-Kabarett am 11. November die bekannte Kabarettistin Nadja Maleh engagiert werden. Ebenso geht die Adventkalender-Aktion in die bereits neunte Auflage und wird mit höheren Gewinnmöglichkeiten weiterentwickelt. Die Lions-Music-Night am 6. Juni kommenden Jahres soll mit einem Konzert der Polizeimusik Oberösterreich schließlich ein besonderer Höhepunkt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper