Die Lions schicken umweltfreundliche Enten ins Rennen

Mit einer Neuerung wartet der Lions-Club Steyrtal auf: Am Samstag, 3. Juni, findet auf der Steyr im "Hafen" zwischen Steinbach und Grünburg erstmals ein "umweltfreundliches Entenrennen" statt. Ab 14 Uhr werden erstmals hunderte Holzenten aus Erlenholz, die in der Tischlerei Bernegger in Klaus hergestellt wurden, mehrere hundert Meter den Steyrfluss stromabwärts schwimmen. Bereits um 12 Uhr beginnt das Hafenfest, bei dem auf die Besucher regionale Bio-Entenburger sowie musikalische Unterhaltung durch Kurt Hohnholz warten.

Die Rennenten um sieben Euro je Stück gibt es bei den Mitgliedern der Steyrtal-Lions sowie bei vielen regionalen Nahversorgern. Hauptpreis für die schnellste Ente ist ein Stand-up-Board von Boards & More.

Nicht ganz so umweltfreundlich, dafür attraktiv ist eine Anreisevariante: Um 11 Uhr dampft ein Sonderzug der Steyrtal-Museumsbahn von Steyr Richtung Grünburg, um 16 Uhr geht es retour.

