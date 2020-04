Die Laufmeile entlang der Enns ist gut frequentiert wie selten zuvor

1609 Meter – der Marokkaner Hicham El Guerrouj lief diese Distanz am 7. Juli 1999 in 3:43,13 Minuten. Diesen Fabel-Weltrekord erzielte er nicht in Steyr, sondern in Rom. Österreichischer Rekordhalter ist der bereits verstorbene Robert Nemeth. 3:52,42 Minuten lautete seine Zeit, die er am 9. September 1981 im italienischen Rieti erzielt hatte.

Wer an diese Zeiten nicht herankommt, muss sich nicht grämen. Laufen lässt sich diese ungewöhnliche Distanz jedoch ganz einfach: Bereits seit dem Jahr 2002 lädt die "Ennskraft-Meile" dazu ein, diese 1609 Meter im Laufschritt entlang der Enns zu bewältigen. Start ist in Garsten unweit des Kraftwerks, das Ziel befindet sich in Steyr, bereits mit Blick auf die Altstadt. Nachdem die alten Start- und Ziel-Tafeln der Meile längst vergilbt und teilweise kaputt waren, haben sie die beiden Initiatoren und ehemaligen Leichtathletik-Staatsmeister, Orthopäde Helmut Rattinger und Physiotherapeut Hans Käferböck, nun erneuert.

"Wir haben das ohnehin fürs Frühjahr geplant gehabt", sagt Rattinger, "aber gerade jetzt während der Coronakrise kommt dieser beliebten Laufstrecke wieder eine größere Bedeutung zu. Man sieht, dass nun deutlich mehr Menschen entlang der Enns unterwegs sind."

"Keine Angst vor Bewegung" hatte sich die einst gemeinsam mit der "Steyrer Zeitung" initiierte Laufserie genannt. Dieses Motto gelte auch heute noch, sagt der Mediziner: "Allerdings ist nun aufgrund des Virus besondere Rücksichtnahme gefragt. Da geht es etwa ums Abstandhalten beim Laufen und Radfahren. Und um gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Sportlern, Spaziergängern und etwa Hundebesitzern." Angst vor Ansteckung müsse niemand haben, der Regeln einhalte. Dazu zähle, nicht unmittelbar hintereinander zu laufen oder zu radeln. Laufen mit Maske werde aber nicht funktionieren. Käferböck: "Im Ruhezustand ist die Atemleistung trotz Maske kein Problem, bei Anstrengung kann das aber sein."

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at