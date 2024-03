Die "Kaiser" der bäuerlichen Direktvermarkter

Die Juroren führen die Gläser an die Nasenlöcher, kauen einen Bissen Brot und nippen an den anonymisierten Getränkeproben – nicht ein Dutzend Mal, sondern hundert Mal an einem Bewerbstag. Verkostung bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg ist Schwerarbeit, egal ob es sich um Most, Edelbrand, Honig, Speck handelt und alles, was auf den Höfen produziert wird. (Bis auf Käse, der wird zu einem anderen Termin beim Wettbewerb des "Kasermandl" prämiert.)

"Kaiser" beim Leindotteröl

Für das beste Erzeugnis wird ein "Kaiser"-Titel verliehen, den Herstellern des besten Mostes und Edelbrandes überreicht der niederösterreichische Landeshauptfrau-Stv. Stefan Pernkopf (VP) eine "Goldene Birne" und ein "Goldenes Stamperl" als Trophäe. "Das ist ein Bundessieg wie bei einer Staatsmeisterschaft", sagt der Landwirt Franz Greil, der auf seinen Äckern in Garsten Raps und Mohn anbaut und mit seinem gepressten Leindotter heuer "Öl-Kaiser" wurde. Dass sich die 25 "Wohlfühlschweine", die vor ihrem Stall mit ihren Rüsseln im Wiesenboden wühlen dürfen, sich nach der Prämierung im Wieselburger Messezentrum noch besser fühlen, darf bezweifelt werden. Ihre Bauersleute Markus und Daniela Scharnreithner haben für den geräucherten Bauernspeck von ihrem Hof in Steinbach/Steyr die "Kaiser"-Bundessiegerehre davongetragen.

"Goldene Waben"

Mit einem "Goldenen Stamperl" gekrönt wurde auch das Erfolgsrezept von Vollerwerbsimker David Priller, der den vergorenen Honig seiner 150 Bienenvölker am Rand des Nationalparks in Molln mit Himbeeren versüßte: Der beste "Met mit Frucht- und/oder Gewürzkomponenten" in ganz Österreich, urteilte die Jury. Fleißig summten auch die Bienen in Waidhofen, und ihr Bienenvater Johann Schauppenlehner schleuderte den besten Blütenhonig des Landes aus den Waben in einer Kategorie, die besonders stark aus allen Bundesländern beschickt worden war. Der Bundessieg der Ybbsitzerin Kunigunde Fischer mit ihrem Oxymel (einer Mischung aus Essig und Honig) in der "Spezialitäten"-Kategorie bei der "Goldenen Wabe" rundet den Riesenerfolg der Imker aus unserer Region ab.

Es bleibt das Mostland

Kommen wir zur Königsdisziplin und zum Ursprung der Verkostung bei der "Ab-Hof": den Erzeugnissen aus den Baumfrüchten rund um die Gehöfte. Beim Most mischten die "üblichen Verdächtigen" aus unserer Region wieder ganz vorne mit. Die mit 45.000 Liter Jahreserzeugung längst im Handel gelisteten Mostbauern Stefan und Katrin Höllhuber aus Nußbach machten es den Obstbäumen nach und legten nach einer Rekordernte im Vorjahr (gleich vier Bundessiege) bei der Ausbeute eine kleine Pause ein. Ihr halbtrockener Apfel-Birnen-Mischling schaffte es aber bereits wie seit sechs Jahren wieder verlässlich zum Bundessieg und zur "Goldenen Birne". "Wir freuen uns riesig über den Erfolg", sagt Katrin Höllhuber, "wir haben dazu wieder einen Haufen Goldmedaillen gemacht, es wäre vermessen, damit unzufrieden zu sein."

Es geht auch alkoholfrei

Ein ganz hervorragender Mostproduzent aus ihrer Umgebung hatte heuer einmal ganz ohne Alkohol Erfolg: Manfred Schedlberger aus Aschach/Steyr punktete mit seinem Birnensaft voll, was für ihn die "Goldene Birne" und den Bundessieg bedeutete.

"Elstar Apfel-Jüngling"

Ansonsten setzte sich bei der zum Speisenbegleiter gewandelten einstigen "Landessäure" die Dominanz unserer Region bei Achtungserfolgen im Innviertel und unteren Mühlviertel durch. "Goldene Birnen" gab es für den Birnen-Cider, für den Dominik Sonnleitner in Waidhofen sortenrein Speckbirnen verpresste, sowie der extra trockene Apfel-Birnen-Most aus dem Presshausheurigen von Leopold Reikersdorfer, dem bekannten Mostbaron aus Neuhofen an der Ybbs, und den halbtrockenen Apfelmost "Elstar Apfel-Jüngling" aus den Fässern der Familie Oberaigner-Binder in St. Peter/Au.

"Entalkoholisierter Obstwein"

Auch Hochprozentiges aus der Region mundete den Juroren der "Ab-Hof": Mario Haider aus Weistrach destillierte Speckbirnen zu einem Birnenbrand, der bei der Prämierung reif war für ein "Goldenes Stamperl" und den Bundessieg in der Kategorie. Neu eingeführt wurde heuer die Kategorie "entalkoholisierte Obstweine" – die Beteiligung daran blieb überschaubar.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer