"Die Industriestadt ist zur Hölle von Steyr geworden"

Am Mittwoch jährte sich ein Glanzstück der österreichischen Zeitungsgeschichte zum 91. Mal. Die liberale "Wiener Sonn- und Montagszeitung" hatte ihren Sonderberichterstatter Hans Habe, der eigentlich János Békessy hieß, nach Steyr entsandt, nachdem Bürgermeister Franz Sichelrader in einer Nachtsitzung des Gemeinderates am 29. Dezember 1931 den Bankrott der Stadt erklären musste. Habes Reportage über das Elend in der "ärmsten Stadt Europas" ging um die ganze Welt.