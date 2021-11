Die Stadt Steyr ist gemeinsam mit dem Roten Kreuz im Kampf gegen die Pandemie abermals Vorreiter in Oberösterreich. Nachdem die Europäische Arzneimittelagentur EMA am Donnerstag das Pfizer-Vakzin für die Kinderimpfung freigegeben hat, werden heute bereits an der Impfstraße im Reithoffer-Amtsgebäude die ersten Dosen Buben und Mädchen ab dem fünften Lebensjahr in die Oberarme gespritzt.