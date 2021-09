Im Speckgürtel Steyrs regieren weiterhin Dorfkaiser, wenngleich eines moderneren Typus: Absolute Mehrheiten einer Partei, die notfalls auch allein den Ton angibt, haben in den hiesigen Rathäusern noch immer Bestand. In Garsten stand Bürgermeister Anton Silber (VP) alleine auf dem Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl, Nationalrat Johann Singer (VP) in Schiedlberg und Josef Gsöllpointner (VP) in der Laussa ebenso. Alle haben ihre Amtssitze mit Zustimmungsquoten von rund 80 Prozent verteidigt, "Nein"