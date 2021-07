Am 26. September treten im Stodertal erstmals auch die Grünen zur Bürgermeisterwahl an. Deren Spitzenkandidatin ist für den Amtsinhaber, der sich nach heftiger Kritik in den vergangenen Monaten nach drei Jahrzehnten an der Ortsspitze nicht mehr der Wiederwahl stellt, allerdings ein rotes Tuch: Die 48-jährige Karin Zörrer-Zeiner hatte von Bürgermeister Helmut Wallner (VP) mehr Transparenz bei politischen Beschlüssen gefordert und seit dem Vorjahr erstmals auch die zuvor quasi "geheimen"