In der heutigen Gemeinderatssitzung ist es nur noch ein Formalakt, an sich aber schon eine Weichenstellung mit Tragweite. Die Sozialdemokraten Wilhelm Hauser und Ingrid Weixlberger legen auf dem Gang in den Ruhestand beide ihr Amt als Vizebürgermeister zurück, Markus Vogl und Anna-Maria Demmelmayr werden als Nachfolger angelobt.